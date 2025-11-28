رئیس بسیج سازندگی استان بوشهر گفت:در هفته بسیج، عملیات آسفالت جاده بین مزارع سه روستای شهرستان دیر به مساحت ۴ هزار و ۲۰۰ متر مربع و با اعتبار۸۴ هزار میلیارد ریال به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، اکبر پورات اظهار داشت:در راستای توسعه زیرساخت‌های عمرانی و گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر، در هفته بسیج چندین طرح مهم در این استان به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: به‌منظور توسعه تولید انرژی پاک در استان، ۱۱۴ نیروگاه خورشیدی با ظرفیت پنج کیلو وات و با اعتبار ۱۷ میلیارد تومان مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

رئیس بسیج سازندگی استان از برنامه‌ریزی برای ادامه روند توسعه نیروگاه‌های خورشیدی خبر داد و گفت: تا پایان سال جاری، راه‌اندازی ۱۱۹ نیروگاه خورشیدی پنج کیلو وات دیگر در دستور کار این مجموعه قرار دارد.

پورات با اشاره به نقش این پروژه‌ها در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی مناطق روستایی یادآورشد: اجرای طرح‌های عمرانی و انرژی پاک در استان بوشهر گامی مهم در مسیر تحقق توسعه پایدار و ارتقای کیفیت زندگی مردم خواهد بود.