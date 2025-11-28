

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، حجت‌الاسلام مختاری در خطبه‌های این هفته نماز عبادی سیاسی جمعه بیرجند ضمن گرامیداشت روز نیروی دریایی ارتش و یاد و خاطر شهیدان محسن فخری‌زاده و مجید شهریاری افزود: بسیج مردمی از موضوعاتی است که همواره مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی است و امروز بسیاری از کشور‌ها از الگوی بسیج در ایران بهره گرفته و آن را راه‌اندازی کرده‌اند.

وی افزود: حضور نیرو‌های بسیجی در میدان، عامل شکست فتنه‌های مختلف بوده است.

امام جمعه موقت شهرستان بیرجند با اشاره به جریان دائمی نبرد حق و باطل گفت: مستکبران و کسانی که ولایت الهی را نمی‌پذیرند، همان راه شیطان را ادامه می‌دهند و باید در برابر این مستکبران ایستادگی کرد.

حجت الاسلام مختاری فرهنگ اسلامی را یکی از پایه‌های پیروزی جریان حق دانست و ضمن انتقاد از تلاش‌ها برای جدایی دین از سیاست افزود: دولت و ملت موظف‌اند در این حوزه تلاش کنند و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از مهم‌ترین عرصه‌های آن است.

وی به درایت و هوشمندی رهبری در دفاع مقدس ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: دشمنان طی ۲۰ سال برای آسیب رساندن به کشور برنامه‌ریزی کردند، اما به‌واسطه رهبری و بصیرت مردم ناکام ماندند و اگر اشتباهات خود را تکرار کنند، پاسخ سختی دریافت خواهند کرد که به نابودی همیشگی رژیم صهیونیستی منتهی می‌شود.