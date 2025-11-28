پخش زنده
شرکتهای کاربر انرژی میتوانند گواهی بهینهسازی دریافت را در بورس انرژی عرضه کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ مدیر مهندسی و اجرای طرحهای شرکت گاز استان گفت: بر اساس ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم، شرکتهای کاربر انرژی با مجوز شرکت ملی گاز وارد حوزه بهینهسازی مصرف در صنایع شدهاند.
محمد صبوری با بیان اینکه این شرکتها پس از مذاکره با واحدهای صنعتی و اجرای طرحهای کاهش مصرف، گواهی بهینهسازی دریافت میکنند، افزود: این گواهیها قابلیت عرضه در بورس انرژی را دارند و شرکتهای کاربر از محل فروش اوراق منتفع میشوند.
مدیر مهندسی و اجرای طرحهای گاز استان مرکزی افزود: واحدهای صنعتی نیز که موفق به کاهش مصرف گاز شوند، در قبوض بلندمدت از مزایای صرفهجویی برخوردار خواهند شد، به این ترتیب چرخه بهینهسازی انرژی با مشارکت صنایع، شرکتهای کاربر و سازمان بورس شکل میگیرد.
او گفت: واحدهایی که در مقاطعی با کمبود گاز مواجه میشوند نیز میتوانند با خرید اوراق انرژی نیاز خود را مدیریت کرده و در زمانهای محدودیت عرضه گاز از این اوراق استفاده کنند.