پخش زنده رقابتهای وزنه برداری جام فجر و پخش زنده فوتبال استقلال خوزستان و گل گهر سیرجان از قاب شبکه ورزش تقدیم علاقه مندان میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه ورزش دومین و آخرین روز از ششمین دوره رقابتهای بین المللی وزنه برداری جام فجر را امروز از ساعت ۱۶:۳۰، با حضور وزنه برداران کشورمان به صورت مستقیم پخش میکند.
برنامه زنده «ورزش ایران» در جریان برگزاری مسابقات وزنه برداری جام فجر که به میزبانی کشورمان روزهای ۶ و ۷ آذر در حال برگزاری است؛ امروز جمعه از ساعت ۱۶:۳۰، این رقابتها را با گزارشگری اختصاصی و به صورت زنده پخش خواهد کرد.
در این دوره از رقابتها تیمهای ایران، عراق، سریلانکا، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و عربستان حضور دارند و تیم ملی وزنه برداری کشورمان با ۸ ورزشکار شرکت کرده و در نخستین روز از این رقابتها مصطفی جوادی نماینده وزن ۷۹ کیلوگرم کشورمان موفق شد مدال نقره این مسابقات را به دست آورد.
فوتبال استقلال خوزستان و گل گهر سیرجان
شبکه ورزش در چارچوب برگزاری رقابتهای لیگ برتر فوتبال کشورمان، امروز جمعه ۷ آذر از ساعت ۱۸، دیدار دو تیم استقلال خوزستان و گل گهر سیرجان را با گزارشگری اختصاصی و به صورت زنده پخش خواهد کرد.
دو تیم استقلال خوزستان و گل گهر سیرجان تاکنون ۴ بار در لیگ برتر مقابل یکدیگر قرار گرفتهاند که سه بازی با نتیجه تساوی به پایان رسیده و یک بار هم گلگهر پیروز شده تا آبیهای جنوب به هیچ بردی برابر رقیب سیرجانی نرسند و باید دید در دیدار امروز میتوانند به برد دست یابند.