در هفدهمین آیین ملی تجلیل از حافظان و خادمان مهد قرآن کریم سراسر کشور در کاشمر، از ۷۷ نفر از حافظان برجسته قرآن کریم تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، در همایش ملی «ترنم وحی»، سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، پیام آقای پزشکیان، رئیس جمهوری را قرائت کرد.

منوچهر متکی، وزیر خارجه اسبق کشور و نایب‌رئیس هیأت امنای مؤسسه کشوری مهد قرآن، از دیگر سخنرانان این همایش بود.