تجلیل از ۷۷ حافظ برجسته قرآن کریم در همایش ملی «ترنم وحی»
در هفدهمین آیین ملی تجلیل از حافظان و خادمان مهد قرآن کریم سراسر کشور در کاشمر، از ۷۷ نفر از حافظان برجسته قرآن کریم تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، در همایش ملی «ترنم وحی»، سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، پیام آقای پزشکیان، رئیس جمهوری را قرائت کرد.
منوچهر متکی، وزیر خارجه اسبق کشور و نایبرئیس هیأت امنای مؤسسه کشوری مهد قرآن، از دیگر سخنرانان این همایش بود.
تجلیل از ۷۷ حافظ برجسته قرآن کریم در همایش ملی «ترنم وحی» تجلیل از ۷۷ حافظ برجسته قرآن کریم در همایش ملی «ترنم وحی» تجلیل از ۷۷ حافظ برجسته قرآن کریم در همایش ملی «ترنم وحی» تجلیل از ۷۷ حافظ برجسته قرآن کریم در همایش ملی «ترنم وحی» تجلیل از ۷۷ حافظ برجسته قرآن کریم در همایش ملی «ترنم وحی» تجلیل از ۷۷ حافظ برجسته قرآن کریم در همایش ملی «ترنم وحی» تجلیل از ۷۷ حافظ برجسته قرآن کریم در همایش ملی «ترنم وحی»