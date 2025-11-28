اشتغال زندانیان اسکو در واحدهای تولیدی
فرماندار اسکو گفت: ۴۰ نفر از زندانیان این شهرستان در واحدهای تولیدی اسکو مشغول به کار شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،محمدباقر آقایی گفت:در راستای سیاستهای توانمندسازی زندانیان ۴۰ نفر از مددجویان زندان شهرستان اسکو به کارخانهها و واحدهای تولیدی معتبر معرفی شده و هماکنون به طور رسمی مشغول به کار هستند.
فرماندار اسکو افزود:با اشتغال این افراد نه تنها هزینههای زندگی خانوادههایشان تامین میشود بلکه بخشی از درآمد آنان برای پرداخت دیه و بدهی به شاکیان خصوصی اختصاص مییابد.
آقایی افزود:این اقدام با هدف کاهش آسیبهای اجتماعی، تسریع روند اصلاح و تربیت و تسهیل بازگشت موفقیتآمیز زندانیان به جامعه انجام گرفته است و امیدواریم شاهد تداوم این روند مثبت باشیم.