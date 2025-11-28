به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی گفت: پرونده مرغداری برای عرضه خارج از شبکه ۴۸۰ کیلوگرم مرغ زنده به ارزش ۴۵۶ میلیون ریال در شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان مهاباد رسیدگی شد.

حسین نجف زاده افزود: شعبه رسیدگی کننده با بررسی پرونده و ارائه نکردن اسناد و دلایل قانونی، تخلف انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر الزام به عرضه مرغ در شبکه به پرداخت یک میلیارد و ۸۲۴ میلیون ریال جریمه نقدی معادل چهار برابر میزان تخلف محکوم کرد.

وی اظهارداشت: بازرسان جهاد کشاورزی مهاباد گزارش تخلف را در بازرسی از یک واحد مرغداری کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.