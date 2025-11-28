پخش زنده
در این حال و هوای خزانِ هزار رنگ، جمعه بازار همدان همواره رونق داشته و مردم با حضور خود شور و نشاط آن را دو چندان کرده اند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در یک روز دلانگیز پاییزی، جمعهبازار همدان بیش از همیشه پرجنبوجوش بود، خانوادهها با قدمزدن و خرید، دیدن اجناس متنوع و گذراندن ساعاتی متفاوت به این بازار آمده بودند.
ترکیب هوای خنک پاییز، رنگهای گرم طبیعت و صمیمیت بازار سنتی، جمعهبازار را به مکانی تبدیل کرده بود که هم برای تفریح مناسب است و هم برای خرید، جایی که خانوادهها میتوانند یک روز متفاوت و آرام را در کنار هم تجربه کنند.