به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ وزارت امور خارجه افغانستان امروز در بیانیه‌ای اعلام کرد: حکومت افغانستان از کشته‌شدن سه تبعه چینی در منطقه شمس‌الدین شاهین ولایت ختلان تاجیکستان، مراتب تأسف عمیق خود را با جمهوری خلق چین و جمهوری تاجیکستان ابراز و آن را به شدت محکوم کرد.

حافظ ضیاء احمد تکل، رئیس اطلاعات و روابط عامه وزارت امور خارجه افغانستان اعلام کرد: براساس ارزیابی اولیه، گروه‌هایی در این حمله دست داشته‌اند که در تلاش ایجاد ناامنی، بی‌ثباتی و بی‌اعتمادی میان کشور‌ها در منطقه هستند.