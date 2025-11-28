پخش زنده
وزارت امور خارجه افغانستان کشته شدن سه تبعه چینی در تاجیکستان را که گفته میشود از خاک افغانستان هدف قرار گرفتهاند به شدت محکوم کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ وزارت امور خارجه افغانستان امروز در بیانیهای اعلام کرد: حکومت افغانستان از کشتهشدن سه تبعه چینی در منطقه شمسالدین شاهین ولایت ختلان تاجیکستان، مراتب تأسف عمیق خود را با جمهوری خلق چین و جمهوری تاجیکستان ابراز و آن را به شدت محکوم کرد.
حافظ ضیاء احمد تکل، رئیس اطلاعات و روابط عامه وزارت امور خارجه افغانستان اعلام کرد: براساس ارزیابی اولیه، گروههایی در این حمله دست داشتهاند که در تلاش ایجاد ناامنی، بیثباتی و بیاعتمادی میان کشورها در منطقه هستند.