وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سفر به بردسکن، بر توسعه و تقویت زیرساخت‌های فرهنگی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سید عباس صالح شریعتی در این سفر ضمن دیدار با هنرمندان و اصحاب رسانه بردسکن، تکمیل سالن نوبهار، ساخت محل جدید اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و تجهیز مراکز فرهنگی این شهرستان را در دستور کار قرار داد.

سفر این وزیر فرهنگی کشور به شهرستان بردسکن با هماهنگی و پیگیری‌های نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی انجام شد و صالحی در نخستین برنامه خود، در سالن نوبهار اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بردسکن با اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه دیدار و پس از شنیدن دغدغه‌ها و مسائل هنرمندان، بر لزوم تقویت زیرساخت‌های فرهنگی شهرستان تأکید کرد

در این نشست صمیمی، هنرمندان و فعالان رسانه‌ای به بیان مشکلات و نیاز‌های حوزه فرهنگ پرداختند و دکتر صالحی نیز وعده داد که سالن نوبهار که محل برگزاری جلسه بود، در سال آینده به‌طور کامل تکمیل و تجهیز شود تا به‌عنوان یک فضای استاندارد فرهنگی در اختیار اهالی هنر قرار گیرد.

او در ادامه سفر خود در نماز جمعه بردسکن حضور یافت و از نزدیک در جریان مسائل و مطالبات فرهنگی و اجتماعی مردم قرار گرفت.

از مهم‌ترین مصوبات این سفر، قرار گرفتن مناسب‌سازی سالن اداره فرهنگ و ارشاد و ساخت بنای جدید این اداره با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد تومان در برنامه‌های اجرایی وزارتخانه بود.

دکتر صالحی همچنین با درخواست‌های مطرح‌شده توسط صفری‌نژاد، فرماندار بردسکن مبنی بر تأمین تجهیزات فرهنگسرا و سالن‌های فرهنگی شهرآباد و بخش انابد موافقت کرد.

در این جلسه موضوع تجهیز سینما بهمن بردسکن نیز مطرح شد و وزیر ارشاد وعده داد این درخواست در قالب اعتبارات سال آینده، پیگیری و تأمین شود.

دکتر صالحی در پایان با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و هنری شهرستان بردسکن، خواستار تدوین برنامه سه‌ساله تا پایان دولت چهاردهم شد تا بر اساس آن، برنامه‌های فرهنگی پس از سال ۱۴۰۵ نیز طراحی و اجرا شود.