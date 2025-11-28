به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در خطبه‌های این هفته نماز جمعه سردشت، ماموستا محمد واوی با اشاره به اهمیت اخلاق اسلامی، موضوع سخنان خود را اصول آداب و چگونگی تعامل با دیگران عنوان کرد.

وی با بیان اینکه رعایت ادب و احترام در ارتباطات اجتماعی یکی از پایه‌های استحکام روابط انسانی است، افزود: تعامل صحیح با دیگران سبب کاهش اختلافات، افزایش هم‌دلی و ایجاد آرامش در جامعه می‌شود.

ماموستا واوی تأکید کرد: یک مسلمان باید در گفتار، رفتار و منش خود مراقبت داشته باشد و از رفتار‌های ناپسند یا دخالت در امور غیر ضروری پرهیز کند.

امام جمعه سردشت در پایان خواستار ترویج فرهنگ گفت‌و‌گو، مسئولیت‌پذیری و رعایت حقوق متقابل در جامعه شد.