تأکید امام جمعه سردشت بر رعایت اصول آداب و نحوه صحیح تعامل با دیگران
امام جمعه سردشت بر رعایت اصول آداب و نحوه صحیح تعامل با دیگران تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ در خطبههای این هفته نماز جمعه سردشت، ماموستا محمد واوی با اشاره به اهمیت اخلاق اسلامی، موضوع سخنان خود را اصول آداب و چگونگی تعامل با دیگران عنوان کرد.
وی با بیان اینکه رعایت ادب و احترام در ارتباطات اجتماعی یکی از پایههای استحکام روابط انسانی است، افزود: تعامل صحیح با دیگران سبب کاهش اختلافات، افزایش همدلی و ایجاد آرامش در جامعه میشود.
ماموستا واوی تأکید کرد: یک مسلمان باید در گفتار، رفتار و منش خود مراقبت داشته باشد و از رفتارهای ناپسند یا دخالت در امور غیر ضروری پرهیز کند.
امام جمعه سردشت در پایان خواستار ترویج فرهنگ گفتوگو، مسئولیتپذیری و رعایت حقوق متقابل در جامعه شد.