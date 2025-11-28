پخش زنده
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم با اشاره به تبدیل قبرستان نو به باغ مزار و پارک عمومی گفت:پیش بینی میشودفاز اول این طرح تا سه ماهه اول سال آینده به بهرهبرداری برسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،خسرو سامری گفت:بر اساس توافقات، حدود ۸۰ درصد از فضای قبرستان نو به باغ مزار و پارک عمومی تبدیل میشود، در حالی که قبور و مزارهای موجود حفظ خواهند شد. نگهداری این فضا بر عهده شهرداری است و مالکیت همچنان متعلق به اوقاف خواهد بود.
سامری افزود: دیوارهای اطراف به شکل مناسبی بازسازی و جدا میشوند تا دسترسی اهالی محله به خیابان اراک و مسیر روبروی حرم مطهر تسهیل شود و نقشههای اجرایی این طرح این هفته مورد تأیید فرمانداری قم، اداره کل دفتر فنی معاونت عمرانی استانداری، شهرداری قم و اوقاف استان قرار میگیرد و پس از آن شهرداری با مشاور و پیمانکار مناسب آغاز به کار خواهد کرد.