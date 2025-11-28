به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، در این اطلاعیه آمده است؛ مشترکین محترم به دلیل انجام تعمیرات، آب شرب سایت هرمز، لارک، لاوان، هنگام، گلستان، بهار، عرفان، آیت الله غفاری، اسلام آباد، مکران و معراج شهرک پیامبر اعظم بندرعباس از ساعت ۸ صبح روز شنبه ۸ آذر به مدت ۱۲ ساعت قطع خواهد شد؛ لذا ضمن عذر خواهی و قدردانی از صبوری مردم، از مشترکین محترم تقاضا می‌شود، نسبت به ذخیره مخازن آب منازل خود و مدیریت مصرف اقدام نمایند.

