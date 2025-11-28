پخش زنده
امروز: -
در مراسمی با حضور فرماندهان ارشد ارتش، مسئولان عالیرتبه کشور و جمعی از مقامات استان کردستان، شناور راهبردی و چندمنظوره «کردستان» در خلیج فارس به آب انداخته شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در آئینی رسمی و باشکوه، شناور راهبردی «کردستان» با حضور سرلشکر "امیر حاتمی" فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، دریادار امیر "حبیبالله سیاری" معاون هماهنگکننده ارتش، دریادار امیر "شهرام ایرانی"، "آرش لهونی" استاندار کردستان، ماموستا "فایق رستمی" امام جمعه سنندج و نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری، علیرضا زندیان نماینده مردم بیجار و رئیس مجمع نمایندگان استان و جمعی از فرماندهان و مدیران کشوری و استانی در آبهای خلیج فارس به آب انداخته شد.
شناور «کردستان» که یکی از بزرگترین و مجهزترین شناورهای امدادی و پشتیبانی کشور محسوب میشود، ظرفیت استقرار حدود ۴۰۰ نفر خدمه را دارد و به دلیل برخورداری از امکانات کامل درمانی، خدماتی و رفاهی، همچون یک «شهر شناور» عمل میکند. این شناور همچنین برای شرایط بحرانی و بلایای طبیعی طراحی شده و امکان ذخیره و حمل کالاهای مورد نیاز یک شهر به مدت سه ماه را در خود جای میدهد.
نامگذاری این شناور به پیشنهاد امیر ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش و با هدف تقویت وحدت و همبستگی ملی انجام شده است. امیر ایرانی که اصالتاً کردستانی است، این اقدام را اقدامی نمادین در جهت بزرگداشت مردم و فرهنگ استان کردستان عنوان کرده است.
این مراسم، علاوه بر رونمایی از یک سرمایه مهم ملی در حوزه دریایی، نمادی از مشارکت و نقشآفرینی نیروهای بومی کردستان در توسعه توان دفاعی و امدادی کشور نیز بهشمار میرود.