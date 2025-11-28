پخش زنده
ناگفته هایی از مسیر خدمت تا پیشرفت بسیج بخشی از ظرفیت های شهر درچه است که در قالب نمایشگاهی در معرض تماشای عموم قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ نمایشگاه روایت ۴۶ ناگفتههایی از مسیر خدمت تا پیشرفت بسیج در شهر درچه برپا شده است .
در این نمایشگاه که به همت بسیج سازندگی در درچه برگزار شد، گوشههایی از اقدامات، خدمات و پیشرفتهای بسیج در عرصههای مختلف به نمایش گذاشته شده است.
استاندار اصفهان هم در این بازدید و در جریان روند فعالیت و تولیدات قرار گرفت.
اینبرنامه با هدف بررسی و پیگیری مسائل مختلف مناطق و رفع آنها و تجلیل از فعالان اقتصادی و فرهنگی برگزار شده است.