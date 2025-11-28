به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ نمایشگاه روایت ۴۶ ناگفته‌هایی از مسیر خدمت تا پیشرفت بسیج در شهر درچه برپا شده است .

در این نمایشگاه که به همت بسیج سازندگی در درچه برگزار شد، گوشه‌هایی از اقدامات، خدمات و پیشرفت‌های بسیج در عرصه‌های مختلف به نمایش گذاشته شده است.

استاندار اصفهان هم در این بازدید و در جریان روند فعالیت و تولیدات قرار گرفت.

اینبرنامه با هدف بررسی و پیگیری مسائل مختلف مناطق و رفع آنها و تجلیل از فعالان اقتصادی و فرهنگی برگزار شده است.