به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ امام جمعه شهرستان پلدشت ظهر امروز در خطبه‌های این هفته نماز با اشاره به عدم اعتماد به آمریکا افزود: امروز اوکراین به‌مثابه نمایشگاهی زنده از عبرت‌ها است، سرزمینی که روزی از قدرت‌های بزرگ اروپای شرقی به شمار می‌رفت و اکنون در چنگال بحرانی عمیق گرفتار آمده است، سرگذشت اوکراین داستانی واقعی از اعتماد به آمریکا و پیامد‌های شوم آن است

حجت الاسلام جمشیدی اظهار کرد: پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، اوکراین با دارابودن یک هزار و ۸۰۰ کلاهک هسته‌ای به‌عنوان سومین زرادخانه اتمی جهان ظاهرش، این کشور می‌توانست با حفظ این توان بازدارنده، اقتدار و امنیت ملی خود را برای دهه‌ها تضمین کند، اما با خیال‌بافی بسیار ساده و اعتماد به وعده‌های پوشالی قدرت‌های غربی به‌ویژه آمریکا تمامی بمب‌های هسته‌ای و موشک‌های بالستیک خود را تقدیم به روسیه، اروپا و آمریکا کرد، این نخستین گام در سراشیبی سقوط بود، گذاری از اقتدار به وابستگی که طی آن بزرگ‌ترین برگ برنده امنیتی این ملت، به بهایی ناچیز واگذار شد

امام‌جمعه پلدشت افزود: اعتماد به آمریکا از بزرگ‌ترین خطا‌های راهبردی برای هر کشور و هر ملتی است که عاقبتش جز ذلّت، خیانت و نابودی نیست.

وی اظهار کرد: هرگاه عده‌ای به لبخند‌ها و وعده‌های آمریکا دل‌خوش کردند نتیجه جز پشیمانی نبود، در ماجرای برجام آمریکا پس از ۲ سال مذاکره امتیازات نقد گرفت، اما به هیچ‌یک از تعهدات خود عمل نکرد، تحریم‌ها را تشدید کرد، سرمایه‌گذاری خارجی را تهدید نمود و صراحتاً اعلام کرد که نمی‌گذارد اقتصاد ایران نفس بکشد

خطیب جمعه پلدشت با اشاره به‌صرفه جویی گفت: دین اسلام به‌صرفه جویی بها می‌دهد، امام کاظم علیه‌السلام فرموده‌اند؛ از ما نیست کسی که هر روز حساب خود را نکند، پس اگر کار نیکی کرده است از خدا زیادی آن را بخواهد، و اگر در آن کار بدی کرده، از خدا آمرزش طلب نموده و به‌سوی او توبه نماید.

وی تصریح کرد: مقام معظم رهبری در بیاناتشان به مناسبت هفته بسیج فرمودند، همه باید سعی کنیم در تمام ابعاد زندگی از اسراف خودداری کنیم چه اسراف در انرژی و یا در سایر زمینه‌ها..