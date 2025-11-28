به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ،علی رشیدی‌پور، از بستری شدن ۳۰ بیمار با تشخیص قطعی یا مشکوک به بیماری‌های کووید و آنفلوانزا در ۶ بیمارستان تحت پوشش این دانشگاه خبر داد.

وی در تشریح این آمار اظهار داشت: «از این تعداد، ۸ بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه تحت مراقبت‌های تخصصی قرار دارند و وضعیت سایر بیماران بستری در بخش‌های عادی، پایدار گزارش شده است.»

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان با اشاره به همزمانی فصل سرما با پدیده آلودگی هوا، بر لزوم رعایت اصول بهداشتی و پیروی از یک رژیم غذایی مناسب برای تقویت سیستم ایمنی بدن تاکید کرد و در خصوص مهم‌ترین توصیه‌های تغذیه‌ای گفت: افزایش مصرف آنتی‌اکسیدان‌ها: مصرف سبزیجات برگ سبز مانند اسفناج و کلم، میوه‌هایی مانند انار، پرتقال، کیوی و نیز هویج و فلفل دلمه‌ای برای مقابله با رادیکال‌های آزاد ناشی از آلودگی هوا بسیار مفید است.

علی رشیدی پور مصرف اسید‌های چرب مفید و مواد ضدالتهاب را در سفره غذایی یادآور شد و گفت: گنجاندن ماهی‌های چرب مانند سالمون و قزل‌آلا، مغز‌ها مانند گردو و بادام، و نیز ادویه‌هایی مانند زردچوبه و زنجبیل در رژیم غذایی، به کاهش التهاب دستگاه تنفسی کمک می‌کند.

وی ادامه داد: تأمین ویتامین‌های ضروری و نوشیدن آب کافی و مصرف منابع ویتامین D (مانند تخم‌مرغ و ماهی) و ویتامین E (مانند بادام و روغن زیتون) و نیز نوشیدن حداقل ۶ تا ۸ لیوان آب در روز برای دفع سموم و کارکرد بهتر ریه ضروری است و همچنین مصرف غذا‌های سرخ‌شده، فست‌فود، نوشابه و شیرینی‌های قندی که می‌توانند باعث افزایش التهاب در بدن شوند نیز پرهیز شود

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان در ادامه، به ارائه راهکار‌های عملی برای حفاظت در برابر آلودگی هوا پرداخت و توصیه کرد: «شهروندان در روز‌های با شاخص کیفیت هوای نامناسب، از ماسک‌های استاندارد N۹۵ یا FFP۲ استفاده کنند و تا حد امکان تردد‌های غیرضروری در فضای باز را محدود نمایند.»

رشیدی پور مدیریت محیط داخلی با بستن در و پنجره‌ها و استفاده از دستگاه‌های تصفیه‌هوای مجهز به فیلتر HEPA، رعایت بهداشت فردی پس از بازگشت به منزل و نیز توجه ویژه به گروه‌های حساس از جمله کودکان، سالمندان و بیماران قلبی-ریوی را از دیگر اقدامات مهم برشمرد.