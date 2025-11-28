پخش زنده
امروز: -
روستای لیلیان خمین از جشنواره غذاهای محلی و سنتی میزبانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ جشنواره غذاهای محلی و سنتی روستای لیلیان شهرستان خمین با نمایش انواع غذاهای محلی برگزار شد.
مسئول برگزاری این جشنواره با بیان اینکه کمتحرکی، تغذیه نادرست و افزایش مصرف غذاهای آماده موجب افزایش وزن و چاقی بخشی از جامعه شده است، اضافه کرد: هدف از برگزاری این جشنواره ترویج فرهنگ استفاده از غذاهای بومی و سنتی در بین خانوادهها، ترغیب مردم به دوری از مصرف غذاهای آماده و همچنین ایجاد نشاط و شادابی در بین مردم است.
نعمت الله عینی با اشاره به اینکه ۲۵ نفر از خانمها روستا در این جشنواره شرکت کردهاند، گفت: در این جشنواره انواع غذاها، آشها، شیرینی و کیکهای سنتی در معرض بازدید قرار گرفت.