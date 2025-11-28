آغاز پویش «یاری شما؛ توان دوباره» در مازندران برای حمایت از افراد دارای معلولیت
پویش «یاری شما؛ توان دوباره» همزمان با هفته گرامیداشت افراد دارای معلولیت در مازندران آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛
ادارهکل بهزیستی مازندران در آستانه هفته گرامیداشت افراد دارای معلولیت، پویش «یاری شما؛ توان دوباره» را با هدف تأمین لوازم کمکتوانبخشی و اقلام بهداشتی مورد نیاز این عزیزان آغاز کرد.
رقیه رحمانی، سرپرست ادارهکل بهزیستی استان، با تأکید بر ضرورت مسئولیت جمعی در حمایت از افراد دارای معلولیت گفت: توانبخشی تنها یک فرآیند درمانی نیست؛ مسیری برای بازگشت به زندگی مستقل و توانمند است.
وی افزود: بسیاری از افراد دارای معلولیت برای ادامه این مسیر، نیازمند تجهیزات و وسایلی هستند که هزینه تأمین آنها گاه از توان خانوادهها خارج است.
سرپرست ادارهکل بهزیستی مازندران از همه نیکوکاران، خیرین و شهروندان نوعدوست دعوت کرد در این پویش مشارکت کنند و گفت: هر مشارکت کوچک میتواند زندگی فردی را متحول کند.
راههای مشارکت در پویش:
· شماره حساب: ۴۱۵۳۰۳۴۵۴۱۵۴۳۰۶۸
· شماره کارت: ۶۳۶۷-۹۵۷۰-۸۶۳۱-۰۱۰۴
· درگاه الکترونیکی: mosharekat.behzisti.ir
این پویش تا پایان آذرماه ادامه دارد و تمامی کمکها بهصورت شفاف صرف تهیه تجهیزات توانبخشی خواهد شد.