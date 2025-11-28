پویش «یاری شما؛ توان دوباره» همزمان با هفته گرامیداشت افراد دارای معلولیت در مازندران آغاز به کار کرد.

گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ اداره‌کل بهزیستی مازندران در آستانه هفته گرامیداشت افراد دارای معلولیت، پویش «یاری شما؛ توان دوباره» را با هدف تأمین لوازم کمک‌توانبخشی و اقلام بهداشتی مورد نیاز این عزیزان آغاز کرد. بهاداره‌کل بهزیستی مازندران در آستانه هفته گرامیداشت افراد دارای معلولیت، پویش «یاری شما؛ توان دوباره» را با هدف تأمین لوازم کمک‌توانبخشی و اقلام بهداشتی مورد نیاز این عزیزان آغاز کرد.

رقیه رحمانی، سرپرست اداره‌کل بهزیستی استان، با تأکید بر ضرورت مسئولیت جمعی در حمایت از افراد دارای معلولیت گفت: توانبخشی تنها یک فرآیند درمانی نیست؛ مسیری برای بازگشت به زندگی مستقل و توانمند است.

وی افزود: بسیاری از افراد دارای معلولیت برای ادامه این مسیر، نیازمند تجهیزات و وسایلی هستند که هزینه تأمین آن‌ها گاه از توان خانواده‌ها خارج است.

سرپرست اداره‌کل بهزیستی مازندران از همه نیکوکاران، خیرین و شهروندان نوع‌دوست دعوت کرد در این پویش مشارکت کنند و گفت: هر مشارکت کوچک می‌تواند زندگی فردی را متحول کند.

راه‌های مشارکت در پویش:

· شماره حساب: ۴۱۵۳۰۳۴۵۴۱۵۴۳۰۶۸

· شماره کارت: ۶۳۶۷-۹۵۷۰-۸۶۳۱-۰۱۰۴

· درگاه الکترونیکی: mosharekat.behzisti.ir

این پویش تا پایان آذرماه ادامه دارد و تمامی کمک‌ها به‌صورت شفاف صرف تهیه تجهیزات توانبخشی خواهد شد.