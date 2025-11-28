پخش زنده
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سوادکوه از خاموشی آتش دوباره در جنگل کارمزد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سوادکوه با اشاره به اینکه ساعت ۶:۳۰ صبح امروز جمعه آتشسوزی جدید در بالادست نقطه قبلی آتشسوزی روستای کارمزدسوادکوه رخ داد نیروهای منابع طبیعی آنجا حاضر شدند و ساعت ۱۲ و پانزده دقیقه حریق خاموش شد. منابع طبیعی و آتش نشانی الاشت و اهالی منطقه مانند آتشسوزی اخیر برای اطفاحریق تلاش کردند
پایدار منشا این آتشسوزی را سطحی و وجود برگ درختان و هیزم خشک کف جنگل را از دلایل آتش عنوان کرد که در این حادثه ریشه دو درخت در آتش سوخت.
وی با بیان اینکه این منطقه دارای جنگل انبوه است، افزود: چادر پشتیبانی منابع طبیعی در منطقه نصب شد و همکاران منابع طبیعی به صورت شیفتی در منطقه حضور پیدا میکنند.