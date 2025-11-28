به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ماموستا فایق رستمی با اشاره به به بیانات روشنگرانه شب گذشته رهبر معظم انقلاب ااظهار کرد: رهبر معظم انقلاب، اسراییل را جنایتکارترین رژیم معرفی کردند که اوج جنایات این رژیم در کشتار مردم بی دفاع و بی گناه غزه آشکار شد.

وی ادامه داد: رژیم صهیونی با حمایت آمریکا، بزرگترین جنایت را علیه بشریت در غزه انجام داد و امروز وقت آن رسیده مسلمانان هوشیار شوند و اتحاد و انسجام داشته باشند.

خطیب جمعه سنندج ضمن گرامیداشت هفته بسیج، ادامه داد: بسیج و روحیه بسیجی در هشت سال دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه، نقش مهمی در دفاع از کشور ایفا کرد.

ماموستا رستمی با بیان اینکه رژیم صهیونی در جنگ ۱۲ روزه با تمام تجهیزات و امکانات ناتو آمریکا تلاش کرد انسجام بین ملت و نظام را خدشه‌دار کند، افزود: این تلاش دشمن و تجاوز نظامی علیه کشورمان راه به جالیی نبرد و منجر به شکست آمریکا و اسرائیل و متحدانش و تقویت انسجام و اتحاد ملی شد.

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها، روز نیروی دریایی را تبریک گفت و افزود: ناوگروه ۸۶ نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با ناوشکن دنا، ۶۵ هزار کیلومتر از آب‌های آزاد را از اقیانوس اطلس تا آرام طی کرد و با موفقیت به ساحل بندرعباس برگشت که افتخار بزرگی است.

ماموستا رستمی همچنین به تورم و گرانی اشاره کرد و خواستار تلاش دولتمردان برای رفع مشکلات معیشتی مردم شد.