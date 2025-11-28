رقابت‌های کیک بوکسینگ قهرمانی جهان ۲۰۲۵، با درخشش شرکت کنندگان ایرانی و کسب ۵ مدال، در ابوظبی امارات پیگیری شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اختصاصی مسابقات، این رقابت‌ها که مسابقات رسمی فدراسیون جهانی واکو به شمار می‌رود، امروز به پایان رسید و تیم ایران پس از ۸ سال موفق به کسب مدال در این رقابت‌ها شد.

در بخش مردان، محمد ابراهیمی در دو بخش کیک لایت و لایت کنتاکت موفق به کسب دو نشان برنز شد. در مبارزه و وزن ۵۴- کیلوگرم علی جرجندی بر سکوی سوم ایستاد.

در بخش پیشکسوتان، سعید اسماعیل پور در وزن ۹۴- کیلوگرم و علی میرمیران در وزن ۹۴+ کیلوگرم موفق به کسب ۲ مدال برنز شدند.

در بخش زنان تمام شرکت کنندگان ایران از دور یک هشتم نهایی حذف شدند.