به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، حجت‌الاسلام والمسلمین جعفر قدیانی ضمن گرامیداشت هفته بسیج و شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها به موضوع مشارکت زنان در قضاوت پرداخت و افزود: ارتباط پیامبر اکرم (ص) و حضرت فاطمه زهرا (س) دلالت بر توجه خاص نبی مکرم اسلام به جنس زن دارد که بسیاری این موضوع را به صورت یک ارتباط عاطفی پدر- فرزندی تلقی می‌کنند، اما از این نکته غافلند که پیامبر اسلام (ص) در زندگی و ارتباط خود با حضرت زهرا (س)، احیاگر نقش و جایگاه والای زن در جامعه بوده است.

دادستان انتظامی قضات کشور توجه به خانواده و زن در دستگاه قضایی کشور را از مسائل بسیار مهم دانست و تصریح کرد: این مهم نباید مورد غفلت واقع شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسین حسینی، رئیس کل دادگستری استان کردستان نیز در این مراسم، ضمن تسلیت شهادت دخت نبی مکرم اسلام حضرت زهرا سلام الله علیها و گرامیداشت هفته بسیج اظهار داشت: در دادگستری استان کردستان ۶ محور صیانت از حقوق عامه، مبارزه با مفاسد، توجه به سلامت دستگاه قضایی، رفع اطاله دادرسی، کاهش شعب نامتعارف، اتقان آراء و تکریم مراجعین بصورت ویژه در دستور کار قرار گرفته و خوشبختانه نتایج بسیار خوبی در سال‌های اخیر محقق شده است.

وی افزود: در حوزه پرونده‌های خاص مفاسد استان، در ۸ ماهه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش ۱۰ درصدی تشکیل پرونده مواجه بوده‌ایم.

حسینی گفت: دادگستری استان در بخش رسیدگی به پرونده‌های قضایی، بر محور‌های سلامت، تکریم ارباب رجوع و تعیین تکلیف پرونده‌های معوق و مسن تاکید جدی شده است.

رئیس کل دادگستری استان کردستان با اشاره به لزوم رعایت توأمان سرعت و دقت در رسیدگی به پرونده‌ها توسط قضات، تاکید کرد: در اجرای عدالت؛ تشخیص درست و به هنگام توسط قاضی نقش تعیین کننده‌ای دارد.

وی بیان داشت: در زمان شروع خدمتگزاری در دستگاه قضایی استان ۷۰ درصد از شعب قضایی نامتعارف بودند، اما امروز با تلاش‌های شبانه‌روزی قضات و کارکنان جهادگر دستگاه قضایی کردستان حتی با احتساب دادگاه‌های صلح تنها ۲۵ درصد از شعب استان نامتعارف است و استان کردستان تنها استانی در کشور بوده که برای راه‌اندازی دادگاه‌های صلح آن، از قضات دادسرا استفاده نشده است.

حسینی ضمن اشاره به رضایت‌مندی نسبی مردم از دستگاه قضایی استان، ارتقای ۱۷ رتبه‌ای دادگستری کردستان در کشور را نتیجه تلاش‌ها و زحمات شبانه‌روزی قضات و کارکنان دادگستری عنوان کرد.

در پایان این مراسم، از تعدادی از قضات برتر استان با اهدای لوح، تجلیل به عمل آمد.