آتوسا گلشادنژاد با ثبت دو پیروزی و یک تساوی در رقابت‌های کاراته قهرمانی جهان - مصر، به مرحله حذفی صعود کرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، آتوسا گلشادنژاد در ادامه رقابت‌های وزن ۶۱- کیلوگرم کاراته قهرمانی جهان در قاهره، سومین مبارزه خود را برابر بتا گیرویسیا از لتونی برگزار کرد که این دیدار بدون امتیاز با نتیجه صفر–صفر به پایان رسید.

گلشادنژاد پیش از این، امروز را با دو نتیجه ارزشمند آغاز کرده بود؛ ابتدا یومبی نِلی از کامرون را با نتیجه ۸ بر صفر شکست داد و سپس در یک مبارزه حساس با نتیجه ۲ بر یک از سد سوینچ اوتوبایوآ از ازبکستان گذشت.

ملی‌پوش کشورمان اکنون با دو برد و یک تساوی، راهی مرحله حذفی شد.