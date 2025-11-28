پخش زنده
امروز: -
فردا هشتم آذر ،آموزش در تمامی مدارس خراسان جنوبی به صورت حضوری است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، در اطلاعیه شماره ۲ اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی آمده است: از عموم هم استانیها و دانش آموزان انتظار میرود با رعایت دستور العملهای بهداشتی به ویژه استفاده از ماسک در اماکن شلوغ و جلسات و کلاسهای درس، به کنترل این بیماری کمک کنند.
هر گونه تصمیم گیری مجدد در خصوص غیر حضوری شدن مدارس منوط به پایش نحوه شیوع بیماریهای تنفسی و اخذ نظر کارشناسان حوزه بهداشت و درمان خواهد بود و مفاد این اطلاعیه تا زمان صدور اطلاعیه بعدی معتبر خواهد بود.