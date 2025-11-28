پخش زنده
ساختمان مرکزی اورژانس کهگیلویه و بویراحمد اکنون ۹۰ درصد پیشرفت کاری دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس سازمان اورژانس کشور در جریان سفر نظارتی خود به استان با اشاره به اهداف این سفر گفت: امروز از پروژههای نیمهتمام حوزه اورژانس در استان بازدیدی داشتیم تا از نزدیک در جریان روند پیشرفت طرح ها قرار بگیریم.
جعفر میعادفر افزود: چند طرح مهم از جمله ساختمان مرکزی اورژانس استان با بیش از ۹۰ درصد پیشرفت و پنج پایگاه دیگر که بالای ۸۰ درصد پیشرفت کاری دارند و مراحل پایانی و ریزهکاری آنها باقی مانده که بر اساس توافقات امروز، قرار است تا دهه فجر افتتاح و وارد مدار عملیاتی شود.
وی اضافه کرد همچنین دو پایگاه خیرساز نیمهتمام در استان هم تا دهه فجر تکمیل می شود.
رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به فرسودگی ناوگان آمبولانس در کشور گفت: بیش از سه هزار دستگاه آمبولانس در کشور فرسوده است و قرار است با برنامهریزی های انجام شده تا سال آینده تعداد قابلتوجهی آمبولانس جدید وارد چرخه خدمت شود و بر اساس شاخصها بین استانها توزیع خواهد شد.
استاندار در دیدار با رئیس اورژانس کشور گفت: در مجموع هشت پروژه مهم در حوزه زیرساختهای اورژانس در دهه فجر به بهرهبرداری میرسد که تحول قابل توجهی در خدماترسانی در استان ایجاد خواهد کرد.
رحمانی با اشاره به مهمترین چالش حوزه اورژانس که فرسودگی ناوگان آمبولانس است افزود: ما ۵۴ پایگاه اورژانس و ۱۰۴ دستگاه آمبولانس داریم که حدود ۵۰ دستگاه از آنها اسقاطی یا غیرفعال است.
وی افزود: اگر طبق برنامهریزی ها تا پایان سال حدود دو هزار دستگاه آمبولانس جدید جایگزین ناوگان فرسوده کشور شود امید داریم که ۶۰ تا ۷۰ درصد آمبولانسهای فرسوده استان نیز نوسازی شود .