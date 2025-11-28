\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u061b \u0627\u0632 \u062a\u0646\u062f\u06cc\u0633 \u0633\u0639\u062f\u06cc \u0645\u06cc\u0627\u0646 \u062f\u0627\u0631\u0628\u0633\u062a \u0647\u0627 \u062a\u0627 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0646 \u0641\u0631\u0646\u06af\u06cc \u062c\u0634\u0646\u0648\u0627\u0631\u0647 \u0641\u06cc\u0644\u0645 \u0641\u062c\u0631\u060c \u062f\u0631 \u0634\u0647\u0631 \u0634\u0639\u0631 \u0648 \u0627\u062f\u0628\n.\u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc\u061b \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0648\u0627\u0631\u062f \u0648 \u0628\u06cc\u0634\u062a\u0631 \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0632\u0628\u0627\u0646 \u0645\u0639\u06cc\u0627\u0631 \u0628\u0628\u06cc\u0646\u06cc\u062f\n\u00a0\n:\u0627\u0645\u06cc\u062f \u062c\u0644\u0648\u062f\u0627\u0631\u06cc\u0627\u0646 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0645\u06cc \u062f\u0647\u062f\n\u00a0