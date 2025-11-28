امام جمعه خرم آباد در خطبه های نماز جمعه با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب گفت: نسل جوان، آماده کار و تلاش برای پیشبرد اهداف نظام اسلامی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، حجت الاسلام والمسلمین سید احمدرضا شاهرخی امروز هفتم آذر در خطبه‌های نماز جمعه در مصلی الغدیر خرم آباد با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب گفت: معظم اله فرمودند: نسل جوان و تازه‌نفس انقلاب امروز آماده حرکت، تلاش و کار برای پیشبرد اهداف نظام اسلامی است.

نماینده ولی فقیه در لرستان همچنین به سخنان رهبر معظم انقلاب درباره جنگ دوازده‌روزه اشاره کرد و افزود: آمریکا و رژیم صهیونیستی بیش از ۲۰ سال برای این جنگ برنامه‌ریزی کرده بودند، اما جمهوری اسلامی با انسجام ملی و اقتدار نیرو‌های مسلح، این نقشه را ناکام گذاشت.

حجت الاسلام والمسلمین شاهرخی گفت: رهبر معظم انقلاب فرمودند: «آمریکا شایسته همکاری و مذاکره با ایران نیست» و شایعات خلاف این موضع، بی‌اساس است.

امام‌جمعه خرم آباد اعلام کرد: «مردم لرستان یکدل و متحد پشت سر رهبری و اجرای فرامین ایشان ایستاده‌اند.

حجت الاسلام والمسلمین شاهرخی همچنین با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره بسیج گفت: نسل چهارم بسیج، نوجوانان و جوانانی هستند که امروز با شور و شعور در میدان‌های عمرانی، خدماتی و فرهنگی فعال‌اند.

امام جمعه خرم آباد با اشاره به هفتم و هشتم آذرماه، یاد و خاطره شهیدان دانشمند هسته‌ای، از جمله شهیدان محسن فخری‌زاده و حمید شهریاری را گرامی داشت و گفت: ایران اسلامی امروز در آستانه تحولات بزرگ علمی و فناوری است و دستاورد‌های پیشرفته کشور در حوزه‌های هوافضا و چرخه کامل هسته‌ای، محصول تلاش و جانفشانی این دانشمندان شهید است.

وی افزود: این شهیدان به نسل جوان نشان دادند که باید در وطن بمانند، به کشور افتخار کنند و دانش خود را در خدمت ایران، دین و مردم قرار دهند.

حجت‌الاسلام والمسلمین شاهرخی تصریح کرد: برای جهانیان روشن شد که کشوری تحت شدیدترین تحریم‌های تاریخ توانسته مرز‌های علم و فناوری را پشت سر بگذارد و در سطح چهار کشور برتر جهان در حوزه هوافضا و فناوری هسته‌ای قرار گیرد.

وی تأکید کرد: ایران با همبستگی ملی و اتکا به دانش داخلی ضربات سختی به دشمن وارد کرد و آنان را ناچار به پذیرش آتش‌بس بدون قید و شرط ساخت.

امام‌جمعه خرم‌آباد در بخش دیگری از سخنانش به دهم آذرماه، روز مجلس و بزرگداشت شهید مدرس اشاره کرد و گفت: مجلس خانه واقعی ملت است و باید با قانونگذاری و نظارت بر اجرا، نقش مؤثری در بهبود معیشت مردم ایفا کنند.

حجت الاسلام والمسلمین شاهرخی همچنین با اشاره به هفتم آذرماه، سالروز عملیات غرورآفرین مروارید یادآوری کرد: در این عملیات، نیروی دریایی جمهوری اسلامی با همراهی نیروی هوایی توانست در کمتر از دو ساعت و نیم، هسته اصلی نیروی دریایی دشمن را نابود کند و تا پایان جنگ، توان عملیاتی نیروی هوایی دشمن را زمین‌گیر سازد.

امام‌جمعه خرم‌آباد افزود: امروز نیروی دریایی ایران در دورترین آب‌ها و اقیانوس‌ها دست بلند نظام و حافظ منافع ملی است و مردم و مسئولان باید از جانفشانی دریادلان این نیرو قدردانی کنند.

وی در پایان با اشاره به سالگرد دو روحانی بزرگ استان، مرحوم آیت‌الله حاج سید مهدی قاضی خرم‌آبادی و آیت‌الله سید محمد نقی شاهرخی، افزود: یاد و راه این روحانیان مبارز که عمر خود را در جهاد، آبادانی و خدمت به مردم صرف کردند، باید همواره الگوی جوانان و مسئولان باشد.

امام‌جمعه خرم‌آباد همچنین با قدردانی از اقدامات پیشگیرانه نیروی انتظامی تأکیدکرد: این نیرو حافظ امنیت مردم است و در برقراری آرامش و امنیت جامعه، نقش مهم و تعیین‌کننده‌ای دارد که مردم نیز باید حامی آنها در انجام این وظایف باشند.