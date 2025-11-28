به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان : نماز طلب باران امروز جمعه هفتم اذر ماه، با حضور جمعی از مردم کاشان در مسجد بقیه الاعظم به امامت حجت الاسلام والمسلمین حسینی نماینده ولی فقیه در منطقه و امام جمعه کاشان برگزار شد.

شهرستان کاشان بزرگترین و پر جمعیت ترین شهرستان استان اصفهان پس از مرکز استان است .

کاشان از نظر اقلیمی به دو بخش تقسیم بندی می شود. بخش های شمالی و شرقی ای شهرستان آب و هوای کویری و بخش های جنوبی و غربی آن دارای آب و هوای کوهستانی است. شهری با زمستان های سرد و تابستان های گرم و خشک می باشد.

گرم ترین زمان کاشان مربوط به ماه های تیر و مرداد و معتدل ترین زمان اوایل تا اواسط ماه های فصل بهار و تابستان می باشد.متوسط دما در کاشان 19.5 سانتی گراد بوده و میزان بارش سالانه ی آن 128 میلی متراست.

شهرستان کاشان از ویژگی های کشاورزی مهمی برخوردار است . به طوری که قسمت عمده زمین های اطراف کاشان زیرکشت پنبه وغلات است.

مناطق مختلف دشت کاشان، ماه اول سال زراعی را به‌واسطه تغییرات الگوهای جهانی جو، بدون بارش و کاهش چشمگیر دما به پایان رساند .

خشکسالی در کاشان موضوعی است که از سالیان گذشته این منطقه با آن دست و پنجه نرم می‌کند و آثار سوء خشکسالی نیز گریبان‌گیر این منطقه شده است و به نوعی باعث تشدید فرونشست در کاشان نیز می‌شود.