به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا بی نیاز در خطبه‌های نماز جمعه گفت: ما یک وجب از خاک کشورمان را به کسی نمی‌دهیم و همواره خواستار روابط مسالمت آمیز با همسایگانمان هستیم.

امام جمعه كيش با اشاره به هفتم آذر، روز نیروی دریایی و نهم آذر، روز جزایر تنب بزرگ و کوچک و بوموسی، گفت: نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوري اسلامي ايران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي دو بازوی اقتدار و حافظ امنیت ایران اسلامی هستند و با توان رزمی و دفاعی خود از تمامیت ارضی ایران اسلامی پاسداری می‌کنند.

او گفت؛ دشمن بداند ما از حاکمیت خود بر جزایر سه گانه کوتاه نخواهیم آمد.

حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا بی نیاز با گرامیداشت یاد آیت الله مدرس و نامگذاری دهم آذر بعنوان روز مجلس، گفت: مجلس، در راس امور است و نمایندگان مجلس شوراي اسلامي باید همچون شهید آيت الله مدرس براساس منافع ملی تصمیم بگیرند و برای حل مشکلات مردم تلاش کنند.

او افزود: انسجام، همدلی و وفاق ملی از شروط موفقیت مجلس شوراي اسلامي، دولت و ملت است.

امام جمعه كيش، با اشاره به دوازدهم آذر روز قانون اساسی، افزود: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از مترقی‌ترین قوانین دنیاست که توسط خبرگان کشورمان نگارش شد و مردم آن را تایید کردند و عمل به آن راه حل برون رفت از مشکلات و وظیفه همه است.

حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا بی نیاز با تسلیت شهادت فرمانده جبهه مقاومت، شهید هیثم علی طباطبایی گفت: مقاومت با شهادت فرماندهانش تقویت می‌شود و ترور این فرماندهان، نشان از درماندگی رژیم صهیونیستی است که می‌خواهد از طریق ترور، ایجاد فتنه و خلع سلاح، حزب الله را تضعیف کند، اما بداند به خواست خود نخواهد رسید.

امام جمعه کیش با اشاره به خطای راهبردی اعتماد به آمریکا گفت: هر کشوری فریب لبخند آمریکا را خورد یا به اختلافات داخلی دچار و یا وابسته شد و اوکراین نمونه عینی آن است، علاوه بر اینکه تسلیحات نظامی خود را تحویل غربی‌ها داد، مجبور شد با حقارت توافق ۲۸ ماده‌ای صلح آمریکا را نیز بپذیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا بی نیاز، گفت: ما کشوری هستیم که به مذاکره با آمریکا نه می‌گوییم و با هدایت‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی، نیرو‌های مسلح و حمایت‌های مردم و برقراری ارتباط با کشور‌های همسایه و همسو در مسیر عزت، گام بر می‌داریم.

امام جمعه کیش از دولتمردان خواست اولویت خود را حل مشکلات مردم و رسیدگی به وضعیت اقتصادی و معیشتی آنها قرار دهند و تاکید کرد: دولت، پیش بینی لازم در اجرای طرح‌های اقتصادی را داشته باشد تا اثر منفی بر زندگی مردم رخ ندهد.

حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا بی نیاز از مردم و کارشناسان هم خواست در نقد دولت جانب انصاف را رعایت كنند و با همراهی در اجرای طرح‌های اقتصادی به دولت کمک کنند.

امام جمعه کیش با گراميداشت ياد و خاطره دانشمندان شهید هسته اي، شهیدان فخری زاده و شهریاری، گفت: این شهدا بدست رژیم صهیونیستی ترور شدند، اما بواسطه خونشان و با تکیه بر دانشمندان و متخصصان داخلی به آینده امیدواریم.

حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا بی نیاز ، یادوخاطره شهید خلبان سرلشکر احمد کشوری و میرزا کوچک خان که نماد ایستادگی برابر استبداد و استعمار بودند را گرامیداشت.