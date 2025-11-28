پخش زنده
نشست دورهای مشورتهای سیاسی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور خارجه جمهوری لهستان در ورشو برگزار شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ نشست دورهای مشورتهای سیاسی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور خارجه جمهوری لهستان عصر پنجشنبه با حضور محمود حیدری دستیار وزیر و مدیرکل مدیترانه و شرق اروپای وزارت خارجه ایران و پیوتر کوزلوفسکی، مدیرکل خاورمیانه و آفریقای وزارت خارجه لهستان در ورشو برگزار شد.
در این نشست که عیسی کاملی سفیر جمهوری اسلامی ایران در ورشو و تعدادی از مدیران و کارشناسان وزارت خارجه دو کشور نیز حضور داشتند، روابط دوجانبه و برنامههای در دست انجام برای تقویت مناسبات و هنکاریها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
طرفین با اشاره به اهمیت بهرهبرداری از ظرفیتهای موجود و مناسبتهای پیش رو برای تقویت روابط ایران-لهستان، بر ضرورت استفاده از فرصت صدمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک دو کشور بدین منظور تاکید کردند.
در این نشست همچنین در خصوص مهمترین مسائل بینالمللی از جمله بحران غزه و ادامه نسلکشی در فلسطین اشغالی و نیز منازعه اوکراین بحث و تبادل نظر شد.