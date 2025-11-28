امام جمعه قم:
بسیج، پشتوانه مقاومت و نماد فرهنگ فداکاری است
آیت الله سعیدی با بیان اینکه بسیج، پشتوانه نیروی مقاومت و نماد فداکاری در دنیاست گفت:هر نیروی فداکار برای میهن، بسیجی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیتالله سید محمد سعیدی در خطبههای این هفته نماز جمعه قم به تبیین مهمترین محورهای فرمایشهای اخیر رهبر معظم انقلاب پرداخت و بر چندین موضوع کلیدی تاکید کرد.
امام جمعه قم در نخستین محور با اشاره به بیانات رهبری درباره بسیج گفت: توجه و اعتنا به بسیج باید مضاعف شود چرا که بسیج نیروی با ایمان، قدرتمند و پای کار انقلابی است که در همه رخدادها حضوری فعال و تاثیرگذار دارد.
وی ادامه داد: ایشان تاکید کردند که بسیج در حقیقت پشتوانه نیروی مقاومت در دنیاست و کار بسیج فراتر از یک شناسه است؛ به گونهای که هر نیروی ملیگرا و فداکاری که برای اعتلای میهن تلاش میکند، بسیجی است حتی اگر کارت عضویت در بسیج را نداشته باشد.
سعیدی در دومین محور با اشاره به حادثه جنگ ۱۲ روزه، اتحاد و انسجام ملی را مورد تاکید قرار داد و گفت: دشمنان ما همیشه درباره ملت و نظام جمهوری اسلامی دچار خطای محاسباتی هستند و تصور میکردند این ملت با نظام شکاف عظیمی دارد.
عضو مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: اگرچه بخشی از این تحلیل غلط به دلیل مشکلهای معیشتی، فرهنگی، فساد و تبلیغات دشمن بود، اما آنها در حمله اخیر نه تنها به هدف شوم خود نرسیدند، بلکه کتک سختی خوردند و منفعلانه تقاضای آتش بس کردند.
امام جمعه قم در سومین محور، شایعههای مربوط به ارسال پیامهای غیرمستقیم ایران به آمریکا را رد کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب فرمودند شایعهها در مورد ارسال با واسطه پیغام از طرف ایران به آمریکا دروغ محض است و دولت آمریکا شایسته ارتباط با جمهوری اسلامی نیست.
سعیدی در محورهای بعدی بر ضرورت حمایت از رئیس جمهور و دولت خدمتگزار تاکید و تصریح کرد: دولت بار سنگینی بر دوش دارد و در حال انجام کارهای مهمی از جمله ادامه برخی کارهای نیمهکاره دولت شهید رئیسی است.
وی همچنین پرهیز از اسراف را از دیگر محورهای بیانات رهبری برشمرد و گفت: اسراف از مهمترین خطرها برای کشور است و اگر اسراف نباشد، اوضاع کشور خیلی بهتر خواهد بود.
سعیدی، ارتباط با خدا و تضرع به درگاه حق تعالی را محور پایانی برشمرد و گفت: برای باران، امنیت و عافیت باید از خداوند متعال کمک خواست.
امام جمعه قم در بخش دیگری از سخنان خود موضوع خانواده را مورد اشاره قرار داد و گفت: خانواده نخستین و بنیادیترین نهاد اجتماعی و هسته اولیه تشکیل جامعه است که شخصیت انسان در آن شکل میگیرد.
وی افزود: عناصر عفاف، حیا، رعایت احکام دین و احترام به قانون در این کانون به فرزندان منتقل میشود و فرزندان ما در برابر عوامل بیعفتی، طلاق، کمتحملی و بدگمانی مقاوم میشوند.
سعیدی با ذکر این نکته که تشکیل خانواده نزد خدا محبوب و ازدواج، سنت پیامبر (ص) است، گفت: متاسفانه جنود شیطان، رسانهها و برخی مشاوران بیتعهد با تشویق به طلاق، کانون گرم خانوادهها را متلاشی میکنند و زمینه فحشا و منکرات را برای جوانان فراهم میسازند.
وی در ادامه با اشاره به موضوع سقط جنین، تصریح کرد: خیانت برخی از کسانی که زنان را به قتل نفس یا همان سقط جنین وادار میکنند، بر این مشکلها میافزاید و به خطر مقطوع شدن نسل و آینده کشور دامن میزند.
امام جمعه قم به خانوادهها توصیه کرد: با زیست عفیفانه و تبیین این خطرها، از فرزندان عزیز خود مراقبت کنند.