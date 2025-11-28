تیم دوومیدانی همدان در رقابت های قهرمانی نوجوانان و جوانان پسر کشور به عنوان نائب قهرمانی رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، دبیر هیئت دو و میدانی استان همدان گفت: مسابقات دو صحرانوردی قهرمانی نوجوانان و جوانان پسر کشور، انتخابی تیم ملی برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا به میزبانی استان کهگیلویه و بویر احمد، صبح امروز در شهرستان یاسوج برگزار شد.

سید اصغر ذوقی احسن افزود: در پایان این دوره از رقابت ها تیم همدان در دو بخش تیمی نوجوانان با امتیاز منفی ۲۰ و در جوانان با امتیاز منفی ۲۷ نایب قهرمان کشور و تیم‌های یاسوج و تهران اول و سوم تیمی شدند.

او تأکید کرد: در انفرادی و در بخش جوانان هم امیرمحمد رستمی دونده خوش نام و ملی پوش استان با کسب نشان نقره با شایستگی نائب قهرمان شد، آرش سلطانی، علی شرفیان دیگر دوندگان استان به ترتیب در رتبه‌های دهم و چهاردهم مسابقات قرار گرفتند و یوسف آذریان و مانی مختاری از یاسوج اول و سوم مسابقات شدند.

دبیر هیئت دو و میدانی استان همدان تصریح کرد: در انفرادی و در بخش نوجوانان، پویا الوندی، آرین افشار و امیر محمد عباسی دیگر دوندگان استان به ترتیب رتبه‌های پنجم، هفتم و هشتم مسابقات را کسب کردند.

سیدکاظم اسدی به عنوان مربی، تیم نوجوانان و جوانان استان را در این مسابقات همراهی می‌کرد.

مراسم اختتامیه، اهدای مدال، کاپ و احکام به تیم‌ها و ورزشکاران برتر با حضور هاشم صیامی نایب رئیس فدراسیون و مسئولان استانی برگزار شد.

برترین‌های این مسابقات با نظر کمیته فنی فدراسیون دو و میدانی دو و میدانی به اردوی تیم ملی برای شرکت در مسابقات آسیایی دعوت می‌شوند.