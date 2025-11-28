پیکر مطهر دو شهید گمنام جنگ تحمیلی هشت ساله در شهرستان حاجی آباد تشییع و به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان حاجی آباد گفت: در ایام فاطمیه و هفته بسیج شهرستان حاجی آباد میزبان دو شهید گمنام بود که این دو شهید والامقام پس از تشییع در ۱۴ روستای شهرستان حاجی‌آباد در روستای میمند و روستای طارم تشیع و به خاک سپرده شدند.

سرهنگ سجاد دهقانی افزود: شهید گمنامی که در روستای میمند به خاک سپرده شد در حمله دشمن در منطقه شلمچه در سال ۱۳۶۷ و شهیدی که در روستای طارم تدفین شد در عملیات خیبر در منطقه مجنون در سال ۱۳۶۲ به شهادت رسیده بود.

