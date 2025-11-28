پخش زنده
اجتماع بزرگ و خانوادگی «حجاب فاطمی» امروز (جمعه ۷ آذرماه) با حضور گسترده بانوان و خانوادههای تهرانی در حال برگزاریست.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این مراسم به دعوت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و با هدف پاسداشت فرهنگ عفاف و حجاب، تحکیم بنیان خانواده و نمایش وحدت اجتماعی حول ارزشهای متعالی اسلامی در دانشگاه تهران در حال برگزاریست.
در این تجمع، بانوان محجبه به همراه خانوادههای خود با در دست داشتن پلاکاردهایی حاوی شعارهایی در حمایت از حجاب و عفاف، بر ضرورت صیانت فرهنگی جامعه در برابر هجمههای فرهنگی غربی تأکید کردند.
حاضران، ضمن قرائت بیانیهای پایانی، بر پاسداشت «حجاب فاطمی» به عنوان نماد عزت، کرامت و هویت زن مسلمان تأکید نمودند و اعلام داشتند که حجاب را سپری در برابر تضعیف فرهنگی و ابزاری برای صیانت از بنیان خانواده میدانند.