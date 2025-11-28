امروز اهالی روستای حسام آباد لالجین میزبان جشنواره کوره‌های سیب‌زمینی، جشنواره ای آمیخته با طعم و طبیعت بودند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، روستایی که امروز با دست‌های گِلی و هیجان خانوادگی جان تازه‌ای گرفت، حسام آبادی ها میزبان جشنواره‌ای بودند که بوی خاکِ گرم و سیب‌زمینی ذغالی آنها تا ساعت‌ها در فضا پیچیده بود.

در جشنواره کوره‌های سیب‌زمینی؛ سنت، شادی و همدلی در دل خاک زنده شد.

روستاییان حسام آباد که بیشتر آنها کشاورز و سیب‌ زمینی کار هستند در قالب ۴۵ تیم خانوادگی و دوستانه با هم سیب زمینی هایی داغ و خوشمزه را از دل کوره های سنتی بیرون کشیدند.

این دومین جشنواره ساخت کوره های سیب‌زمینی بود که در این روستا برگزار می شد.