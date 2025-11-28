به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان مهر گفت: کاروانی متشکل از ۱۰۰ نفر از دانش‌آموزان پسر شهرستان مهر از بخش‌های مرکزی، وراوی، گله‌دار و اسیر، عازم مناطق عملیاتی دوران هشت سال دفاع مقدس در جنوب کشور شد.

سرهنگ پاسدار دکتر حسین بشارت‌نیا، افزود: این دانش‌آموزان در چهار روز از یادمان‌های هویزه، طلاییه، شلمچه، علقمه، معراج شهدا و دیگر مناطق عملیاتی بازدید می‌کنند و با فضای معنوی و حماسی روز‌های دفاع مقدس آشنا می‌شوند.

او افزود: هدف از اعزام دانش آموزان به مناطق عملیاتی دفاع مقدس آشنایی نسل جوان با رشادت‌ها و ایثارگری‌های رزمندگان اسلام، انتقال فرهنگ مقاومت و روحیه جهاد و شهادت به دانش‌آموزان و تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا و پاسداشت ارزش‌های انقلاب اسلامی است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان مهر بیان کرد: اردوی راهیان نور فرصتی است تا نوجوانان و جوانان با حضور در یادمان‌های دفاع مقدس، تاریخ زنده‌ی ایثار و مقاومت را درک کنند و با شهدا پیمان ببندند که راه آنان را ادامه دهند.