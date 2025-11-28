پخش زنده
تا اوایل هفته آینده غبار صبحگاهی و افزایش غلظت آلایندهها در آبادان و خرمشهر پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: بر اساس آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی، تا اوایل هفته آینده جو نسبتاً پایداری در اغلب مناطق استان حاکم است؛ لذا در این ایام پدیده غالب غبار صبحگاهی و افزایش غلظت آلایندهها در شهرهای صنعتی و پرجمعیت استان خواهد بود.
محمد سبزه زاری افزود: از اواخر وقت امروز تا اواسط وقت یکشنبه (بویژه روز یکشنبه) در سواحل و مناطق جنوبی استان، وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی یا شامگاهی مورد انتظار است.
او ادامه داد: از روز دوشنبه استان تحت تاثیر سامانه بارشی نسبتاً ضعیفی قرار خواهد گرفت. طی فردا روند کاهش ۱ تا ۲ درجهای دما در سطح استان وجود دارد.
در شبانه روز گذشته آبادان با دمای ۳۰.۵ و ایذه با دمای ۲.۹ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان گزارش شدهاند.