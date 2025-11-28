پخش زنده
همایش فرماندهان و پیشکسوتان تیپ ۷۵ ظفر درشهرستان نکا برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ همایش فرماندهان و پیشکسوتان تیپ ۷۵ ظفر از قرارگاه رمضان، با حضور سرداران، فرماندهان و یادگاران هشت سال دفاع مقدس در سالن همایش شهدای ارتش نکا برگزارشد.
نماینده عالی دولت در شهرستان نکا ضمن قدردانی از مجاهدت، ایثارگریها و نقش تاریخی تیپ ۷۵ ظفر گفت: ترکیب تجربه پیشکسوتان با توان عملیاتی و انگیزه جوانان این یگان، سرمایهای ارزشمند برای امنیت پایدار است.
داودی با اشاره به پیشینه درخشان تیپ ۷۵ ظفر در دوران دفاع مقدس، بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیت فکری و تجربیات فرماندهان قدیمی در برنامههای آموزشی و راهبردی نیروهای حاضر تأکید کرد.