به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، برنامه مسابقات به این شرح است:

جمعه ۷ آذر:

ختافه - الچه

شنبه ۸ آذر:

رئال مایورکا - اوساسونا

بارسلونا - دپورتیوو آلاوس

لوانته - آتلتیک بیلبائو

آتلتیکومادرید - رئال اویدو

یکشنبه ۹ آذر:

رئال سوسیداد - ویارئال

سویا - رئال بتیس

سلتاویگو - اسپانیول

جیرونا - رئال مادرید

رایو وایکانو - والنسیا



در جدول لیگا، تیم رئال مادرید با ۳۲ امتیاز بار دیگر در صدر قرار گرفت و تیم‌های بارسلونا با ۳۱، ویارئال با ۲۹ و آتلتیکومادرید با ۲۸ امتیاز در رده‌های دوم تا چهارم جای گرفتند.