هفته سیزدهم فوتبال لیگای اسپانیا امشب آغاز می شود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، برنامه مسابقات به این شرح است:
جمعه ۷ آذر:
ختافه - الچه
شنبه ۸ آذر:
رئال مایورکا - اوساسونا
بارسلونا - دپورتیوو آلاوس
لوانته - آتلتیک بیلبائو
آتلتیکومادرید - رئال اویدو
یکشنبه ۹ آذر:
رئال سوسیداد - ویارئال
سویا - رئال بتیس
سلتاویگو - اسپانیول
جیرونا - رئال مادرید
رایو وایکانو - والنسیا
در جدول لیگا، تیم رئال مادرید با ۳۲ امتیاز بار دیگر در صدر قرار گرفت و تیمهای بارسلونا با ۳۱، ویارئال با ۲۹ و آتلتیکومادرید با ۲۸ امتیاز در ردههای دوم تا چهارم جای گرفتند.