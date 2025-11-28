پخش زنده
امروز: -
۳۰۰ تن از دانشآموزان پسر مدرسههای شهرستان بوشهر برای اردویی ۳ روزه راهی سرزمینهای عملیاتی هشت سال دفاع مقدس شدند.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ مدیر آموزش و پرورش شهرستان بوشهر هنگام فرستادن دانشآموزان به اردوی راهیان نور از گلزار شهدای بوشهر به خبرنگار صداوسیما گفت: امروز ۳۰۰ تن از دانشآموزان به مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس در استان خوزستان اعزام میشوند.
اسد حصیری افزود: هفته گذشته نیز ۳۵۰ دانش آموز دختر به این اردو رفتند که رویهمرفته ۶۵۰ دانشآموز دختر و پسر شهرستان بوشهر امسال به اردوی راهیان نور رفتهاند.
او اضافه کرد: این دانشآموزان به سرزمینی میروند که رزمندگان ما در هشت سال دفاع مقدس در آنجا با دشمن متجاوز جنگیدیدند و از دین و کشور دفاع کردند.
حصیری بیان کرد: در این اردوها پیوند میان ارزشها و نسل جدید ایجاد میشود و موجب اقتدار و حفظ هویت فرهنگی دانشآموزان میشود.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان بوشهر گفت: این نسل تجربه آن جنگ را ندارد، اما در تجاوز ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی با جنگ آشنا شدند و برای زنده نگاه داشتن یاد و نام شهیدان و رزمندگان بیشتر مشتاق شدند.
فرمانده سپاه ناحیه بوشهر هم به خبرنگار صداوسیما گفت: دختران با ۹ اتوبوس رفته بودند و اکنون ۷ اتوبوس دانشآموز پسر را به اردوی راهیان نور میبرد.
سرهنگ شهابی افزود: این اردوها سه روزه است و دانشآموزان از مناطقی مانند اروند، شلمچه، طلائیه و هویزه بازدید میکنند.
او اضافه کرد: این اردوها بسیار تأثیرگذار است و همچنان ادامه خواهند داشت؛ زیرا دانشآموزان در آن کسب فیض میکنند و با دست پر برمیگردند.