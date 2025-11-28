سازمان‌های ضدجنگ و هواداران فلسطین اعلام کردند پلیس انگلیس کمتر از سه روز به آغاز تظاهرات ضد صهیونی در لندن، مسیر توافق و اعلام شده را رد کرده و اجازه نداده است در مسیر اعلامی تظاهرات برگزار شود.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ در دو سال اخیر که رژیم صهیونیستی با حمایت شرکای غربی، به ویژه آمریکا، انگلیس و آلمان، به نسل کشی در فلسطین مشغول بود، هواداران فلسطین در انگلیس هر دو هفته یک بار با محکوم کردن جنایات اسرائیل و حامیان این رژیم در همبستگی با ملت فلسطین تظاهرات سراسری برگزار کردند و با شعار آزادی کامل سرزمین فلسطینیان و پایان دادن به اشغالگری را خواستار شدند.

تظاهرات علیه جنایات رژیم صهیونی با حضور انبوه مخالفان صهیونیسم و امپریالیسم از قشر‌ها و ادیان مختلف مردم در شهر لندن و دیگر شهر‌های انگلیس برگزار شد.

فردا شنبه قرار بود این تظاهرات از محلی به نام "پارک لین" آغاز شود که در کمتر از سه روز به آغاز تظاهرات، پلیس لندن محل توافق شده را لغو کرد.

سازمان صلح طلب "جنگ را متوقف کنید در اطلاعیه‌ای اعلام کرد با این که در ۱۰ ماه نوامبر درباره مسیر راهپیمایی هواداران صلح و فلسطین با پلیس توافق شده بود، اکنون پلیس لندن این توافق را بر هم زده و محل جدیدی را برای گرد آمدن تظاهر کنندگان معین کرده است. براساس این اطلاعیه، این اقدام پلیس لندن جدیدترین مورد آزار پلیس و ایجاد محدودیت در آخرین زمان پیش از تظاهرات است که بر طرفداران صلح و فلسطین اعمال می‌شود. سازمان صلح طلب "جنگ را متوقف کنید" اعلام کرد اعمال محدودیت پلیس بر تظاهرات و آزار هواداران صلح و فلسطین به منظور اختلال در برگزاری راهپیمایی و تظاهرات صلح آمیز انجام شده است.

در تظاهرات روز شنبه هفته آینده نیز ده‌ها هزار نفر از یهودیان، مسیحیان و مسلمانان از ملیت‌های گوناگون برای نمایش مخالفت خود با سیاست‌های حکومت انگلیس که از حامیان اصلی رژیم صهیونیستی است راهی خیابان‌های مرکزی پایتخت خواهند شد و از ایستگاه "هاید پارک کورنر" در لندن تا دفتر نخست وزیری انگلیس فریاد‌های خشم و انزجار خود را از تداوم نسل کشی در غزه و سکوت مجامع بین المللی و دولت‌ها در برابر آن ابراز می‌کنند.

شماری از سازمان‌های هوادار فلسطین و صلح در انگلیس از جمله "کارزار توقف جنگ"، "ائتلاف همدردی با فلسطین"، "کارزار خلع سلاح هسته‌ای"، "دوستان الاقصی"، انجمن‌های ملی دانشجویی و معلمان انگلیس، شماری از اتحادیه‌های کارگری و نیز شماری از نمایندگان مجلس انگلیس، از برگزاری تظاهرات و راهپیمایی روز شنبه در محکومیت نسل کشی اسرائیل و شرکایش حمایت کرده‌اند.

شرکت کنندگان در این تظاهرات سراسری از شهر‌های گوناگون همچون باث (Bath)، دزبری (Deswbury)، بیرمنگهام، بریستول، کاونتری، دربی (Derby)، منچستر، لستر، لیدز، کولچستر، دورست (Dorset)، کاردیف، نیوکاسل، پورتسموث، ایپسویچ، دادلی (Dudley)، گلاسگو، باث (Bath)، ناتینگهام، لینکلن، پیتربورو، دارهام، شفیلد، آکسفورد، لوتون، پرستون، برادفور، بلکبرن، لنکستر، ساوثهمپتون، کمبریج، نوریچ، لیورپول، یورک، لستر و بریستول به لندن خواهند آمد.

خانم "لیندزی جرمن" مدیر "کارزار توقف جنگ" در انگلیس در بیانیه‌ای نوشت ما باید تا زمان آزادی فلسطین و تشکیل کشور مستقل فلسطینی برای تظاهرات به خیابان‌ها بیاییم.

وی افزوده است این تظاهرات باید به بزرگ‌ترین تظاهرات حمایت از فلسطین در پایتخت انگلیس مبدل شود زیرا فلسطین هنوز آزاد نشده است، عاملان نسل کشی در غزه محاکمه نشده‌اند و بی عدالتی‌هایی که از سال ۱۹۴۸ در فلسطین صورت گرفت، برطرف نشده است.

به نوشته مدیر "کارزار توقف جنگ"، در دو سال گذشته، دولت‌های غربی از اسرائیل حمایت کرده‌اند جنایات اسرائیل را لاپوشانی کرده‌اند، قوانین بین المللی را زیر پا گذاشته‌اند و در نسل کشی دست داشته‌اند. به نوشته لیندزی جرمن اگرچه باید از پایان بمباران غزه و حملات نظامی به آن شهر استقبال کرد، علل فراوانی وجود دارد که باید به تظاهرات در حمایت از فلسطین ادامه داد.

تحلیلگران با اشاره به برگزار‌ی هفتگی و نیز چندین تظاهرات چند صد هزار نفری در حمایت از حقوق فلسطینیان در لندن می‌گویند در دو سال اخیر بزرگترین تظاهرات ضد رژیم اسراییل و حامیان این رژیم در میان کشور‌های غربی در خیابان‌های لندن برگزار شده است.

به گفته آنان هزینه‌های حمایت از حقوق فلسطینیان هم کم نبوده و پلیس تاکنون حدود سه هزار نفر از آنان را با بهانه‌های مختلف بازداشت و برخی را برای مجازات روانه دادگاه‌ها کرده است.

این در حالی است که نطفه رژیم اسرائیل با صدور بیانیه بالفور در انگلیس منعقد شده است.