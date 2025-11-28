معاون علمی رئیس جمهور در اختتامیه مسابقات بین المللی هوش مصنوعی و برنامه نویسی از اعطای امتیاز نخبگانی به برگزیدگان خبر داد و گفت: برگزیدگان رتبه اول تا دهم این مسابقات، از امتیاز ویژه نخبگانی بهره‌مند می‌شوند.

حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور در اختتامیه نخستین دوره از مسابقات بین المللی هوش مصنوعی و برنامه نویسی که در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما با تبریک روز فناوری گفت: آنچه که آینده را می‌سازد فکر، افراد و نیروی انسانی خلاق است.

وی افزود: این مسابقه از یک سال پیش شروع شده است و نخبگانی از ۱۳۷ کشور در حوزه هوش مصنوعی و برنامه نویسی در مرحله ابتدایی در آن شرکت کردند و امروز نخبگان ۲۵ کشور در مرحله نهایی حضور داشتند که ۹۰ درصد از شرکت کنندگان از کشور‌های خارجی و ۱۰ درصد ایرانی بودند.

افشین گفت: این مسابقات در سطح بالایی در علوم نوظهور و در بخش هوش مصنوعی برگزار شد و امیدواریم این فرصت خوبی برای نخبگان کشور، بعد از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه باشد و چنین رویداد‌هایی ادامه پیدا کند.

معان علمی رئیس جمهور درباره حمایت‌های معاونت علمی از برگزیدگان گفت: برگزیدگان علاوه بر اینکه از جوایز نقدی بهره‌مند می‌شوند، مشمول طرح شهید صیاد که طرح سربازی است، نیز می شوند و یک امتیاز ویژه‌ نخبگانی نیز برای رتبه‌های اول تا دهم اعطا خواهد شد.