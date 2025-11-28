رئیس فدراسیون جهانی وزنه برداری گفت: وزنه برداری ایران پتانسیل بالایی دارد و نسل جدیدی به این رشته آمده‌اند.

به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، محمد جلود، رئیس فدراسیون جهانی وزنه برداری در نشست خبری، اظهار داشت: در طول ۶ ماه گذشته این دومین سفری است که به ایران داشته‌ام و بسیار خوشحال هستم.

وی افزود: مسابقات بین المللی وزنه برداری جام فجر در سطح مسابقات جهان و با استاندار‌دهای بالایی در حال برگزاری است. زمان نزدیک این مسابقات به رقابت های جهانی و همبستگی اسلامی باعث شد تا تیم‌های کمتری در آن شرکت کنند اما از سال آینده جایگاه مناسبی در تقویم فدراسیون جهانی خواهد داشت.

محمد جلود گفت: با صحبت‌های که با وزیر ورزش ایران داشتم قرار شد تا ایران میزبان یکی از بزرگ‌ترین مسابقات گزینشی المپیک باشد که در خصوص آن تصمیم خواهیم گرفت.