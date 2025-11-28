پخش زنده
معاون املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن با حضور در شهرک ۴۰۰ دستگاه سمنان، ضمن بررسی آخرین وضعیت بناها و اراضی، مجموعهای از راهکارهای اجرایی برای حل مسائل مالکیت و ساماندهی این شهرک ارائه کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، غلامعباس نظرخانی، معاون املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن، در سفر به شهرک مسکونی ۴۰۰ دستگاه سمنان از بخشهای مختلف این مجموعه بازدید کرد.
در این برنامه، مدیرکل راه و شهرسازی استان و نماینده مالکان نیز وی را همراهی کردند.
نظرخانی در جریان بازدید، وضعیت ساختمانها و اراضی پیرامونی را بهصورت میدانی بررسی کرد.
وی پس از ارزیابی، راهکارهای لازم برای تعیین تکلیف مالکیت و ساماندهی شهرک را ارائه داد.
به گفته مسئولان، اجرای این راهکارها میتواند روند حل مشکلات حقوقی و توسعهای شهرک را تسریع کند.