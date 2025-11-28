به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، بر اساس اعلام مرکز پیش بینی هواشناسی خراسان رضوی،کیفیت هوای مشهد مقدس در چند روز آینده تغییر محسوسی ندارد و کماکان شاخص کیفیت هوا در بازه ناسالم قرار خواهد داشت. از اواخر وقت امشب و بامداد فردا مجدد روند افزایشی شاخص آلودگی هوا رخ می‌دهد.

همچنین روز‌های شنبه، یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه، شاخص کیفیت هوا در محدوده ناسالم و در برخی ساعات ناسالم برای همه گروه‌ها باقی می‌ماند.