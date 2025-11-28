شانزدهمین دوره مسابقات سراسری فوتسال وزارت نیرو با حضور ۳۷ تیم به میزبانی همدان آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، همدان برای نخستین بار میزبان بزرگ‌ترین رویداد ورزشی وزارت نیرو است و بیش از ۴۳۰ ورزشکار در این رقابت‌ها حضور خواهند داشت.

رقابت‌ها در دو سالن امام علی دانشگاه آزاد اسلامی و سالن ۶ هزار نفری شهید سلیمانی شهر همدان برگزار می‌شود.

بیش از ۹۶ مسابقه در این دوره انجام می‌شود و ۱۰ داور رسمی وزارت نیرو قضاوت این رقابت‌ها را بر عهده دارند.

همچنین ۷ کمیته اجرایی با مشارکت ۸۰ نیروی متخصص امور برگزاری را مدیریت می‌کنند.