به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ تاکید بر وحدت و انسجام، صرفه جویی در مصرف آب و انرژی و قدردانی از فعالیت‌های بسیجی در کشور محور خطبه‌های نماز جمعه دیگر شهر‌های استان مرکزی بود.

حجت الاسلام رحیمی خطیب جمعه ساوه با اشاره به اینکه ماهیت استکباری و پلید آمریکا و رژیم صیهیونیستی درجنگ ۱۲ روزه برای مردم جهان روشن شد، گفت: وحدت، یکپارچیگی و ایستادگی در برابر سلطه طلبی غرب یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

امام جمعه خمین با گرامیداشت فعالیت‌های بسیج گفت: خون شهدای مقاومت، شعله‌های پایداری ملت‌ها را گسترش داد و شکست رژیم صهیونیستی به زودی محقق خواهد شد.

حجت الاسلام مهدی نژاد امام جمعه شهر شازند گفت: عقلانیت هوشیار ملت ایران در مواجهه با فریب‌های آمریکا، حاصل مجاهدت، بصیرت و خون بهای شهدا و رهنمود‌های حکیمانه ولی‌ّفقیه است.

حجت السلام صفاهانی امام جمعه خنداب با قدردانی از مردم ولایت مدار شهرستان خنداب بخصوص مادران فاطمی و دختران زینبی برای شرکت در پیاده روی وکاروان غم شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) به سخنان شب گذشته رهبر معظم انقلاب در رابطه با بسیج اشاره کرد و گفت: مردم ایران اسلامی همچون جنگ ۱۲ روزه که اتحاد مردم باعت شکست دشمن شد، باید در همه امور متحد و منسجم باشند.

حجت الاسلام سعیدی امام جمعه کمیجان به شب گذشته رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و گفت: پرهیز از اسراف و صرفه جویی درمصرف انرژی به ویژه آب برق گاز و نقش مهمی در بهبود شرایط جامعه دارد.

حجت‌الاسلام دانشی امام جمعه آشتیان به نقش‌آفرینی بسیج در حوادث طبیعی، جبهه‌های امنیتی و عرصه سلامت اشاره کرد و گفت: در بحران‌های مختلف از جمله سیل زلزله، کرونا و رخداد‌های امنیتی، بسیجیان پیش از همه در میدان بودند.

خطیب جمعه تفرش به تبیین بیانات رهبر معظم انقلاب درباره حقیقت بسیج پرداخت و گفت: رهبری در سخنان خود بسیج را مایه‌ی قوت قلب مردم دانستند و فرمودند: بسیجیان همانند کوه، استوار و قدرتمند، در میدان‌های مختلف حضور پیدا می‌کنند.