رونمایی از کتاب «او اولین بود» در آران و بیدگل

رونمایی از کتاب «او اولین بود» در آران و بیدگل

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ این کتاب که زندگی و خاطرات اولین شهید سفیدشهر در دفاع مقدس را روایت می‌کند، به قلم حسن کشایی نوشته و توسط نشر دار خویین منتشر شده است.

«او اولین بود» در ۱۰۸ صفحه تدوین شده و چاپ نخست آن با تیراژ ۱۰۰۰ نسخه عرضه شده است.

حسن کشایی نویسنده کتاب گفت:«نوشتن این اثر برای من تلاشی برای بازخوانی زندگی صادقانه و ایثارگرانه شهید تقی صحراییان بود. امید دارم روایت‌های این کتاب بتواند نسل جوان را با روح بزرگ اولین شهید سفیدشهر آشنا کند.»