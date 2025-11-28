رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: با توجه به اعلام کارگروه اضطرار آلودگی هوا طرح زوج و فرد فردا از ۶:۳۰ صبح تا ساعت ۲۰:۳۰ دقیقه از درب منازل در تهران اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: تردد کامیون‌ها و وسایل نقلیه سنگین نیز به جز وسایل نقلیه حامل سوخت، دارو و مواد غذایی نیز در تهران حتی در شب ممنوع خواهد بود.

سردار سید ابوالفضل موسوی پور افزود: پلیس راهور تهران بزرگ ضمن رصد تخلفات زوج و فرد نسبت به ابطال معاینه فنی خودرو‌های دودزا نیز اقدام می‌نماید.

قابل ذکر است صدور مجوز‌های روزانه طرح ترافیک توسط شهرداری تهران ممنوع خواهد بود.